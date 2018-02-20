Минфин не исключил введение курортного сбора во всех регионах России

Курортный сбор может появиться во всех российских регионах, однако только после того, как пилотный эксперимент завершится удачно. Об этом заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин.

«Закон о курортном сборе принят, о проведении эксперимента с 1 мая этого года. В общем, наверно, нет препятствий для того, чтобы его распространить и на другие субъекты <…> Давайте посмотрим, как там это работает. Отработаем хотя бы один сезон в тех регионах, где это есть», –– цитирует Трунина «РИА Новости».

Эксперимент с введением курортного сбора стартует с 1 мая в Крыму, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях.

Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах в данных регионах более 24 часов.

Согласно закону, размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. На время старта проекта в 2018 году он составит 50 рублей.

Регулировать размер сбора будут региональные власти. Например, Краснодарский край и Крым установили сбор в размере 10 рублей.

Трунин подчеркнул, что не рассматривает курортный сбор как дополнительную налоговую нагрузку в регионах. По его словам, он поможет субъектам расширить налоговые полномочия.

«Потому что эти сборы — это не просто какой-то новый элемент налогообложения, это еще и передача полномочий», –– добавил замминистра.

19 февраля портал iz.ru опубликовал список самых популярных у туристов регионов России. Лидерами внутреннего туризма в 2017 году стали Краснодарский край, Московская область и Крым.