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Минфин не исключил введение курортного сбора во всех регионах России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Курортный сбор может появиться во всех российских регионах, однако только после того, как пилотный эксперимент завершится удачно. Об этом заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин.

«Закон о курортном сборе принят, о проведении эксперимента с 1 мая этого года. В общем, наверно, нет препятствий для того, чтобы его распространить и на другие субъекты <…> Давайте посмотрим, как там это работает. Отработаем хотя бы один сезон в тех регионах, где это есть», –– цитирует Трунина «РИА Новости».

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Эксперимент с введением курортного сбора стартует с 1 мая в Крыму, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях.

Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах в данных регионах более 24 часов.

Согласно закону, размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. На время старта проекта в 2018 году он составит 50 рублей.

Регулировать размер сбора будут региональные власти. Например, Краснодарский край и Крым установили сбор в размере 10 рублей.

Трунин подчеркнул, что не рассматривает курортный сбор как дополнительную налоговую нагрузку в регионах. По его словам, он поможет субъектам расширить налоговые полномочия.

«Потому что эти сборы — это не просто какой-то новый элемент налогообложения, это еще и передача полномочий», –– добавил замминистра.

19 февраля портал iz.ru опубликовал список самых популярных у туристов регионов России. Лидерами внутреннего туризма в 2017 году стали Краснодарский край, Московская область и Крым.

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