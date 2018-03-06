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Власти Крыма обвинили Собчак в игнорировании Конституции

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Кандидат в президенты России Ксения Собчак, отказываясь признавать Крым российским, игнорирует Конституцию страны и должна быть снята с выборов, считает вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Об этом он заявил во вторник, 6 марта.

«На мой взгляд, Центральной избирательной комиссии нужно было бы принять решение о снятии ее с избирательного марафона как человека, который игнорирует Конституцию и действия которого находятся в прямом противоречии с Основным законом страны», — цитирует его «РИА Новости».

Поводом для возмущения стало обращение Собчак в украинское посольство за разрешением посетить Крым.

Полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к РФ.

Украина не признает этого, считая Крым оккупированной территорией, и требует согласовывать поездки в этот регион с Киевом.

23 февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в Москву направлена нота протеста в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма. 

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