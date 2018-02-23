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Киев выразил протест Москве в связи с проведением выборов в Крыму

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в Москву направлена нота протеста в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма. Об этом он в пятницу, 23 февраля, сообщил в своем микроблоке в Twitter.

«Решительный протест против выборов президента России на территории оккупированного Крыма», — написал Климкин.

Глава украинского МИДа пояснил, что ведомство будет работать «над тем, чтобы все вовлеченные в выборы президента России на территории Крыма попали под соответствующие санкции».

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что республика готова к возможным провокациям, организованным Украиной. В регионе опасаются, что 18 марта 2018 года, когда в России пройдут президентские выборы, на территории полуострова могут быть организованы акции активистами киевского режима.

Полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года, после проведения референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к РФ.

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