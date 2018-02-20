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Голосованию в регионах подобрали сроки

Тринадцать субъектов откажутся либо перенесут даты волеизъявления граждан по проектам комфортной городской среды
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Фото: ТАСС/Родионов Владимир
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Тринадцать регионов откажутся либо перенесут рейтинговое голосование (РГ) по выбору проектов благоустройства городских пространств, которое ранее было назначено на 18 марта. Об этом «Известиям» сообщил собеседник в федеральном правительстве, информацию подтвердили три представителя областных администраций. Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил «Известиям», что решение о голосовании принимают муниципалитеты, оно может пройти с 16 по 23 марта. Сейчас к нему оказались не готовы Ивановская область, Республика Адыгея и Северная Осетия. Как заявил «Известиям» собеседник, близкий к администрации президента, голосование планировалось на 18 марта «по понятной причине»: на президентских выборах традиционно самая высокая явка, а значит, большинство граждан сможет высказаться и по актуальным для них вопросам. Эксперты говорят, что совмещение выборных мероприятий — общемировая практика, такой подход, в частности, практикуют во Франции и Швейцарии.

Решение о голосовании по проектам благоустройства городских территорий было принято на семинаре для вице-губернаторов по строительству и ЖКХ в декабре 2017 года. Информацию об этом «Известиям» подтвердил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, подчеркнув, что министерство еженедельно проводит такие совещания, в том числе по реализации проекта формирования комфортной городской среды. Мероприятия, как правило, проходят в формате видеоселектора.

— Решение о дате проведения РГ принимают муниципалитеты, обязательно такое голосование во всех муниципалитетах с населением от 20 тыс. граждан. Мы не исключаем, что даты могут быть разными даже в одном регионе. Само голосование должно пройти в диапазоне от 16 до 23 марта. Главное здесь не дата, а принцип: решения могут быть приняты только на основе голосования граждан, — уточнил Андрей Чибис.

Замминистра отметил, что субъекты заранее получили всю необходимую организационную и методическую помощь. И теперь не смогут отказаться от проведения РГ, так как в противном случае будут обязаны вернуть выделенные федеральным центром субсидии. При этом Чибис отметил, что не все регионы смогли качественно подготовиться к проведению рейтингового голосования. 

В ряде регионов уже заявили, что не успеют провести рейтинговое голосование именно 18 марта, сообщил «Известиям» собеседник в федеральном правительстве.

— Речь идет об Ивановской, Орловской, Тверской, Пензенской областях. Кроме этого, слабо подготовились республики Ингушетия, Кабардино-Балкария, Крым, Карачаево-Черкесия, Чувашия. Низкие показатели наблюдаются в Севастополе и на Чукотке. Есть сомнения, что эти регионы смогут качественно провести голосование, — сообщил «Известиям» собеседник в кабмине.

Чиновник добавил, что хуже всех подготовились Ивановская область, Республика Адыгея и Северная Осетия. Лидерами по подготовке к РГ являются Оренбург, Ставрополье, Московская и Ростовская области.

Собеседник, близкий к администрации президента, заявил «Известиям», что не все субъекты проведут рейтинговое голосование 18 марта в силу «целого ряда причин».

— В некоторых регионах обозначились вопросы по безопасности, организации и методическому сопровождению. Окончательное число тех, кто всё же откажется от проведения опросов именно 18 марта, будет известно в конце следующей недели, — отметил он.

В трех регионах «Известиям» подтвердили перенос сроков голосования на более поздние даты. В Крыму собеседник, близкий к правительству, сообщил, что опросы по проектам городской среды назначены на конец марта. В Пензенской области, сообщил «Известиям» глава департамента информполитики Олег Синенков, предварительное голосование по проектам городской среды намечено на 22 марта. Собеседник, близкий к руководству Севастополя, в свою очередь, подчеркнул, что ситуация с переносом сроков сложилась из-за пока не утвержденного генплана города, это вызвало бюрократические затруднения.

Политолог Андрей Колядин отметил, что эксперименты по совмещению федеральных выборов с региональными уже показали увеличение интереса граждан на 15–20%. А рейтинговое голосование в день президентских выборов — общемировая практика, которая получила распространение и в других странах. 

— Рейтинговое голосование — это эффективный инструмент. Причем это общераспространенная практика. При этом говорить о том, что регионы успеют заменить этот проект на другой, не приходится. Вряд ли они успеют, — считает эксперт.

По его словам, совмещение таких мероприятий никак не нарушает легитимности выборных процедур.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что рейтинговые опросы способны сформировать в людях чувство ответственности за принимаемые решения, однако эффект от такого голосования зависит от ситуации в каждом конкретном регионе.

— Разные регионы, разные специфики, где-то этот проект поможет, где-то, наоборот, сыграет негативно. Поэтому в этом вопросе решения должны принимать регионы самостоятельно, — говорит политолог.

Глава Центра политической информации Алексей Мухин считает, что России следует ориентироваться на собственные политические интересы. Однако напоминает, что идея объединения выборных мероприятий активно практикуется, например, во Франции и Швейцарии, где подобное — часть традиционного политического процесса.

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