В Киеве заявили о возможном запрете Собчак на въезд на Украину

Киев может запретить кандидату в президенты России Ксении Собчак въезд на Украину, если она нарушит закон о принадлежности Крыма. Об этом заявила замминистра информационной политики страны Эмине Джапарова в среду, 7 марта.

«Если госпожа Собчак имела неосторожность заезжать в Крым не через территорию Украины и Служба безопасности это зафиксировала, то ей могут запретить въезд на территорию страны на срок до пяти лет», — цитирует ее «РИА Новости».

Накануне Собчак попросила Киев разрешить ей въезд в Крым, как это предписывает украинский закон.

Это вызвало неоднозначную реакцию как в Крыму, так и в Киеве.

В Симферополе считают, что Собчак игнорирует Конституцию России, где Крым называется частью РФ, а глава МИД Украины Павел Климкин назвал это обращение «политической шизофренией», поскольку Киев считает агитацию за одного из кандидатов в президенты РФ на так называемой оккупированной территории незаконной.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к РФ.