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Собчак назвала глупостью внесение ее данных в базу «Миротворца»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала глупостью внесение ее данных в базу украинского сайта «Миротворец».

Собчак отметила, что пыталась посетить Крым согласно процедуре, установленной Киевом.

«Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать всё по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ», –– цитирует «РИА Новости» Собчак.

Ранее в четверг пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова заявила, что внесение кандидата на пост президента РФ в базу «Миротворца» не станет препятствием для визита в Крым.

7 марта стало известно, что скандальный украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных Ксению Собчак за «сознательное нарушение государственных границ Украины в 2014 году» и оправдание «оккупации Крыма».

Примечательно, что это произошло после того, как Собчак обратилась в посольство Украины в Москве с просьбой разрешить ей въехать в Крым через украинскую территорию.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал просьбу Собчак «политической шизофренией».

Сайт «Миротворец» публикует личные данные политиков, ополченцев Донбасса, журналистов, актеров, певцов и всех, кого считает «изменниками родины». При этом ресурс размещает данные и иностранных граждан.

В начале марта ООН обвинила сайт в нарушении прав на частную жизнь и презумпцию невиновности.

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