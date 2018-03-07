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Алиса Фрейндлих прокомментировала попадание в список угроз Украины

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих прокомментировала попадание в перечень лиц, угрожающих, по мнению Киева, национальной безопасности Украины.

7 марта стало известно, что украинский минюст внес актрису в черный список. Актриса отметила, что понятия не имеет, чем могла напугать Киев.

«Я первый раз от вас это услышала. Поэтому я даже не размышляла на эту тему. Чем я могла? Я вообще на Украине сто лет не была. Не знаю…» –– цитирует актрису «Пятый канал».

Помимо Фрейндлих, список «опасных» для Украины лиц пополнили российские музыканты Александр Маршал, Лариса Долина, Александр Буйнов, Виктория Цыганов, рэпер Алексей Долматов, более известный как Guf, и актер Александр Баширов.

На сегодняшний день в «черном списке» Украины около 130 фамилий знаменитых актеров, музыкантов и других деятелей культуры, среди которых режиссеры Никита Михалков, Евгений Гришковец, Эмир Кустурица, рэпер Баста Михаил Боярский и др.

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