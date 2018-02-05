Российского режиссера и троих актеров включили в черный список на Украине

Минкульт Украины внес четверых российских деятелей культуры в список лиц, которые, по мнению Киева, создают угрозу для нацбезопасности республики. Обновленный перечень размещен на сайте ведомства.

В черный список вошли российские актеры Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов, а также режиссер Александр Якимчук.

На прошлой неделе в перечень лиц, якобы угрожающих нацбезопасности Украины, были внесены поэт Илья Резник и актер Владимир Меньшов.

4 февраля украинские пограничники отказались пропустить в страну композитора, участника казахстанско-российской группы «А-Студио».