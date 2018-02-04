Актер Лифанов попал в базу данных «Миротворца»

Российский актер Игорь Лифанов включен в базу украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма.

Лифанову, в частности, вменяется «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым. Кроме этого, актер «участвовал в пропагандистских мероприятиях России», говорится в сообщении сайта в Facebook.

Как ранее писал портал iz.ru, в базу «Миротворца» попали несколько российских режиссеров и актеров, в числе которых Никита Высоцкий, Федор Бондарчук и Юрий Кара, а также Алексей Булдаков, Юрий Васильев и Леонид Куравлев.