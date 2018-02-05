Украинский националист предложил возить российских артистов в клетках

Скандально известный украинский националист Дмитрий Корчинский в эфире телеканала «112 Украина» назвал российских артистов «животными и призвал перевозить их в железных клетках.

«Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках, и тогда ни у кого не будет проблем и будет все нормально», — заявил Корчинский, комментируя въезд российских исполнителей на территорию Украины.

Он также заявил, что артистов нужно изолировать и «держать в зоопарках».

Корчинский известен своими скандальными высказываниями. Он заявлял, что мечтает об отъезде всех украинских оппозиционеров в Россию и призывал ввести уголовное преследование украинцев, отдыхающих в Крыму.

При этом он признал, что жители полуострова стали жить лучше в составе Российской Федерации, чем когда он принадлежал Украине.

Госпогранслужба Украины 13 января обнародовала данные об иностранцах, которым запрещен въезд в страну из-за посещения Крыма «вопреки установленному порядку». В «черном списке» оказались более сотни артистов и деятелей культуры из России. Также на Украине запрещают российские и советские фильмы, не разрешают снимать фильмы про ВОВ.