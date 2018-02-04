Украинские националисты намерены пикетировать посольство Польши

Украинская националистическая партия «Свобода» заявила, что намерена в понедельник пикетировать посольство и консульства Польши из-за принятого Варшавой закона о запрете пропаганды «бандеровской идеологии».

Согласно опубликованному на сайте движения заявлению, члены партии намерены провести акции протеста в Киеве, Виннице, Львове, Луцке, Одессе и Харькове. По мнению «Свободы», принятый в Польше закон «унижает украинское национальное достоинство».

Как сообщал портал iz.ru, сейм Польши 26 января принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Варшаву в создании «исторической мифологии». Он отметил, что введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы.