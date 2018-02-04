Прямой эфир

Православный монастырь в Киеве попросил у ООН защиты от националистов

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Десятинный монастырь в Киеве обратился в ООН за защитой от националистов.

«Мы обращались в Службу безопасности Украины, к мэру Киева и президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Написали в ООН», — цитирует пресс-центр Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) слова наместника монастыря Гедеона.

Среди адресатов священника — президент США Дональд Трамп.  «Десятинный монастырь — центр православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США. Мы просим защитить право на свободу вероисповедания», — говорится в сообщении.

25 января двое неонацистов пытались поджечь храм, но были арестованы. Их соратники организовали 3 февраля акцию у стен обители в поддержку арестованных. 

Собравшиеся на митинг националисты требовали снести часовню. На защиту храма встали верующие, служители организовали Всенощное бдение. Священники опасаются захвата здания неонацистами.

Как писал iz.ru, в январе в столице Украины неизвестные ограбили и осквернили храм Казанской иконы Божьей Матери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно о нападении радикалов на православные храмы в Одессе
«Крестовый поход» против русского православия
«Крестовый поход» против русского православия
Верховная рада 18 мая собирается начать процесс искоренения русского православия в стране

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017