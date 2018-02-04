Православный монастырь в Киеве попросил у ООН защиты от националистов

Десятинный монастырь в Киеве обратился в ООН за защитой от националистов.

«Мы обращались в Службу безопасности Украины, к мэру Киева и президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Написали в ООН», — цитирует пресс-центр Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) слова наместника монастыря Гедеона.

Среди адресатов священника — президент США Дональд Трамп. «Десятинный монастырь — центр православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США. Мы просим защитить право на свободу вероисповедания», — говорится в сообщении.

25 января двое неонацистов пытались поджечь храм, но были арестованы. Их соратники организовали 3 февраля акцию у стен обители в поддержку арестованных.

Собравшиеся на митинг националисты требовали снести часовню. На защиту храма встали верующие, служители организовали Всенощное бдение. Священники опасаются захвата здания неонацистами.

Как писал iz.ru, в январе в столице Украины неизвестные ограбили и осквернили храм Казанской иконы Божьей Матери.