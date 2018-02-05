Музыканту группы «А-Студио» запретили въезд на Украину

Украинские пограничники не пропустили на свою территорию композитора, участника казахстанско-российской группы «А-Студио».

Как сообщает погранслужба Украины, участнику коллектива запретили въезд в страну на три года за посещение Крыма с гастролями в ноябре 2016 года.

Сообщается, что артиста не пропустили через границу 4 февраля и отправили рейсом в Алма-Ату. О ком из участников популярной группы идет речь, не уточняется.

Портал iz.ru писал о том, что госпогранслужбы Украины 13 января, обнародовала данные об иностранцах, которым запрещен въезд в страну из-за посещения Крыма «вопреки установленному порядку». Согласно информации ведомства, с начала 2018 года выявлено более 30 «нарушителей», а в течение 2017 года о запрете въезда на Украину было принято около 1,5 тыс. решений. В числе попавших в черный список иностранных граждан оказались «более сотни артистов и деятелей культуры» РФ.