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Резника и Меньшова внесли в список угроз безопасности Украины

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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Минкульт Украины внес актера Владимира Меньшова и поэта Илью Резника в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Евгений Нищук.

Имена российских поэта и актера попали в список лиц, «создающих угрозу нацбезопасности» на основе обращения Службы безопасности Украины (СБУ), пишет RT. Таким образом, теперь в этом списке значатся 120 человек.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры России, «создающих угрозу нацбезопасноти». В числе попавших в список значатся имена Иосифа Кобзона, Олега Газманова, Сергея Пенкина, Александра Розенбаума, Мити Фомина и других. Также в черном списке оказался рэпер Баста (Василий Вакуленко).

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