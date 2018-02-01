Резника и Меньшова внесли в список угроз безопасности Украины

Минкульт Украины внес актера Владимира Меньшова и поэта Илью Резника в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Евгений Нищук.

Имена российских поэта и актера попали в список лиц, «создающих угрозу нацбезопасности» на основе обращения Службы безопасности Украины (СБУ), пишет RT. Таким образом, теперь в этом списке значатся 120 человек.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры России, «создающих угрозу нацбезопасноти». В числе попавших в список значатся имена Иосифа Кобзона, Олега Газманова, Сергея Пенкина, Александра Розенбаума, Мити Фомина и других. Также в черном списке оказался рэпер Баста (Василий Вакуленко).