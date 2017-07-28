Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на три года на территорию страны российскому певцу, экс-солисту группы Hi-Fi Мите Фомину. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства на запрос украинского издания «Радио Свобода».

В начале июня СБУ заявила, что проверяет высказывания Фомина на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest во Львове о том, что Крым является российской территорией. Певец также 2 июля был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Он был внесен в черный список за то, что сознательно нарушил госграницу Украины при въезде в Крым.

Напомним, ранее СБУ запретила въезд в страну около 140 российским артистам, в том числе Карену Шахназарову, Павлу Лунгину, Николаю Расторгуеву, Василию Лановому, Валентину Гафту, а также Иосифу Кобзону.