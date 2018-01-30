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Число попавших в черный список российских книг озвучили на Украине

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Christian Reister
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Госкомитет телевидения и радиовещания Украины назвал число российских книг, попавших в черный список. О данных статистики рассказал глава ведомства Олег Наливайко.

По его словам, с 1 января 2017 года в черный список на Украине попали более 200 российских книг. Напомним, именно с этой даты на Украине вступил в силу закон об ограничении доступа в страну иностранной печатной продукции, признанной Киевом антиукраинской. Вместе с тем по состоянию на 1 января 2018 года разрешения на ввоз получили почти 9 тыс. наименований издательской продукции.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», борьба с российской культурой на Украине зачастую принимает странные обороты. В частности, запрещают российские и советские фильмы, ограничивают концертную деятельность российских артистов на территории Украины, а также не разрешают снимать фильмы про ВОВ.

Ранее украинский писатель Юрий Винничук обвинил классиков русской литературы Михаила Булгакова и Александра Пушкина в плагиате. Впрочем, пишут «Дни.ру», книга самого Винничука «Тайны львовского кофе» состоит из заимствований из сочинения российского писателя Николая Пучерова «Всё о кофе».

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