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Два украинских телеканала проверят из-за показа советских фильмов

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Фото: РИА Новости
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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил внеплановые проверки телеканалов СТБ и «Интер» после трансляции советских фильмов в дни новогодних праздников. Поводом для проверки послужило участие в фильмах российских артистов, внесенных в список угроз национальной безопасности страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Москва слезам не верит», «Кавказская пленница» и «Любовь и голуби». В этих кинолентах роли исполняют Валентина Талызина, Олег Табаков, Александр Михайлов и Наталья Варлей, которые включены в черный список артистов Украины, сообщает RT. В ведомстве заявили, что демонстрация фильмов с участием внесенных в перечень угроз национальной безопасности страны лиц «является признаком нарушения требований… закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Регулятор обратился к телеканалам «Интер» и СТБ с требованием предоставить записи праздничных эфиров. После проверки будут приняты соответствующие решения.

Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. В настоящее время в черном списке значатся 113 российских артистов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в конце ноября СБУ внесла в список угроз безопасности Украины актера Добронравова. Позднее телеканал «1+1» оспорил это решение. Добронравову из-за посещения Крыма на три года запретили въезд на Украину, а фильмы с его участием сняли с трансляции.

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