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Рэперу Гнойному запретили въезд на Украину

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Фото: ТАСС/Константин Чергинский
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Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому рэперу Гнойному (Вячеслав Машнов), сообщает украинское издание «Апостроф».

Ранее Гнойный попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма. Кроме того, рэпер «отличился весьма резкими и оскорбительными высказываниями» в адрес страны, уточняет «Апостроф».

«Сообщаем, что Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда указанному вами в запросе лицу», — сообщается в ответе СБУ на соответствующий запрос, копию которого публикует издание.

В документе не уточняется, на какой срок установлен запрет. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что Милонов предложил расстрелять рэперов Оксимирона и Гнойного за их «помойную» музыку.

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