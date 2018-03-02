ООН обвинила «Миротворца» в нарушении прав на частную жизнь

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности. Такое мнение в пятницу выразил замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро в рамках публичной дискуссии «Угрозы свободе слова на Украине», организованную Национальным союзом Украины.

«Мы обращались с запросами относительно сайта «Миротворец». Мы направили запрос о том, что некоторые банки отказывают в предоставлении кредитов лицам, которые размещены на этом сайте. Мы уже общались с десятками журналистов, информация о которых была опубликована на этом сайте», — сообщил представитель ООН.

Он подчеркнул, что публикация фото, полных имен и зачастую даже адресов лиц является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Интернет-ресурс содержит открытую базу личных данных людей, которых авторы сайта по той или иной причине считают враждебными Украине. Данные собираются в том числе нелегальными методами.