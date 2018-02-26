Участницы Pussy Riot попали в базу «Миротворца»

Участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и Ольга Борисова внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причина — посещение Крыма.

Их обвинили в «сознательном нарушении государственных границ Украины» при посещении полуострова, который, как считает Киев, принадлежит стране.

Также в базу данных был внесен гражданин России Александр Софеев. Владельцы сайта утверждают, что он также является членом Pussy Riot, передает «РИА Новости».

Сайт «Миротворец» известен благодаря публикациям личных данных российских и иностранных граждан, которых его владельцы считают «предателями Украины».

Известно, что серверы сайта располагаются в США. Ранее МИД РФ направил ноту в американский Госдепартамент с просьбой пресечь деятельность ресурса.