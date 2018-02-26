Прямой эфир

Участницы Pussy Riot попали в базу «Миротворца»

0
Фото: TASS/PA Images/Steve Parsons
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и Ольга Борисова внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причина — посещение Крыма.

Какой в этом долг
Почему Украине снова грозит дефолт

Их обвинили в «сознательном нарушении государственных границ Украины» при посещении полуострова, который, как считает Киев, принадлежит стране.

Также в базу данных был внесен гражданин России Александр Софеев. Владельцы сайта утверждают, что он также является членом Pussy Riot, передает «РИА Новости».

Сайт «Миротворец» известен благодаря публикациям личных данных российских и иностранных граждан, которых его владельцы считают «предателями Украины».

Известно, что серверы сайта располагаются в США. Ранее МИД РФ направил ноту в американский Госдепартамент с просьбой пресечь деятельность ресурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский юрист заявил, что «Украина отрезала от себя» Крым
Украина попросила власти Нидерландов взять «образец голоса» у Саакашвили

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017