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Украина попросила власти Нидерландов взять «образец голоса» у Саакашвили

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Генеральная прокуратура Украины попросила властей Нидерландов взять у бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «образец голоса».

«Несколько дней назад мы направили в Нидерланды международно-правовое поручение, в рамках которого голландским властям предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса», — цитирует RT заместителя генпрокурора страны Евгения Енина.

По его словам, «образец голоса» Саакашвили может предоставить только добровольно.

Михаил Саакашвили, которого ранее депортировали в Польшу, заверил, что в скором времени вернется «домой на Украину». Госпогранслужба Украины 21 февраля запретила ему въезд в республику на три года. 

Оппозиционный политик был депортирован за нарушение миграционного законодательства Украины. В своем выдворении Саакашвили обвинил непосредственно украинского лидера Петра Порошенко.

Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года по указу Порошенко. Несмотря на запрет, в сентябре 2017 года он смог попасть в страну из Польши при помощи толпы сторонников, прорвавшихся через украинских пограничников.

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