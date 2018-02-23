Луценко рассказал о намерении сторонников Саакашвили устроить взрыв в раде

Сторонники Михаила Саакашвили планировали захват здания Верховной рады, подготовив большое количество взрывчатки, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В интервью изданию «Левый берег» Луценко заявил, что правоохранители задержали группу сторонников Саакашвили, планировавших захватить Верховную раду.

«Среди них был молодой человек, который собирался с балкона бросить боевую гранату в зал заседаний», — отметил генпрокурор.



По его словам, у одной из групп было изъято 20 кг пластида. Луценко пояснил, что этого количества взрывчатки хватило бы для того, чтобы полностью снести стену в здании парламента.



«Я в этом не обвиняю Саакашвили. Он об этом, скорее всего, и не знает. Но его деятельность, выбранная им риторика притягивает к себе безумцев», — подчеркнул Луценко.

12 февраля власти Украины выслали Михаила Саакашвили в Польшу, откуда он в 2017 году незаконно проник на территорию республики. Позже он прибыл в Нидерланды, где получил разрешение на временное проживание в странах Евросоюза.

18 февраля в центре Киева прошел многотысячный марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко, его возглавили сторонники Михаила Саакашвили.



