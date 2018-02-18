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Многотысячный митинг сторонников Саакашвили проходит в Киеве

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В центре Киева проходит многотысячный марш за отставку действующего президента страны Петра Порошенко. Колонну возглавляют сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Как передает агентство «РИА Новости», акция началась около 14:00 мск (13:00 по местному времени). Колонна демонстрантов движется к Михайловской площади. 

Участники марша несут государственные флаги Украины и красно-черные флаги украинских националистов. Некоторые из них скандируют: «Отставка», «Руки прочь от Миши». 

Саакашвили возглавляет украинское оппозиционное «Движение новых сил». Это движение на протяжении нескольких месяцев проводит на Украине протестные акции. 

Как сообщал портал iz.ru, Саакашвили 12 февраля выслали из Украины в Польшу. По словам политика, его заставили сесть в самолет, применив грубую силу.

В настоящее время политик находится на территории Евросоюза. Он имеет право жить и работать на территории объединения, так как получил в Нидерландах удостоверение личности. 

Подробная информация о деятельности Саакашвили на территории Украины и его противостоянии с президентом страны доступна в сюжете портала iz.ru.

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