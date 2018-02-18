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Полиция проверяет сообщение о минировании шести станций метро в Киеве

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Фото: ТАСС/Мария Фролова
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Киевские полицейские перекрыли шесть станций метро из-за сообщения о минировании. На место происшествия направляются специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

Речь идет о станциях метро «Крещатик», «Театральная», «Университет», «Майдан Незалежности», «Золотые ворота» и «Лев Толстой», передает ТАСС.

В свою очередь в киевском метрополитене отметили, что станции были перекрыты «по техническим причинам». При этом представители подземки не смогли сказать, когда они возобновят работу.

Стоит отметить, что в воскресенье, 18 февраля, в Киеве пройдет ряд массовых мероприятий, в связи с чем в городе усилены меры безопасности.

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