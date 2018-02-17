РФ встревожена отменой охраны Россотрудничества в Киеве

Россия встревожена информацией, что правительство Украины снимает охрану с представительства Россотрудничества в Киеве. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в Twitter российского постпредства при ОБСЕ.

Сообщается, что российские власти встревожены снятием охраны с Российского центра наук и культуры в Киеве в связи с нападением националистов, которые грозят сжечь здание. Лукашевич заявил, что власти Украины становятся соучастниками радикалов, сообщает ТАСС.

Также дипломат отмечает, что на сигнал о возможном поджоге РЦНК должным образом обязана отреагировать специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе осудить нападение националистов на здание Россотрудничества в Киеве.