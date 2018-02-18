МИД Украины заявил о поддержке Чехией антироссийских санкций

МИД Украины сообщил о поддержке Чехией режима экономических санкций в отношении России. Согласно официальному сообщению ведомства, об этом заявил министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий на встрече в Мюнхене с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Стропницкий также заявил, что Чехия поддерживает территориальную целостность Украины и стремление Киева к евроинтеграции, утверждается в документе пресс-службы МИД Украины.

Напомним, президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял, что является противником антироссийских санкций. В ноябре в ходе визита в Россию он призвал Россию и ЕС покончить с режимом взаимных ограничений.

Евросоюз принял решение не поддерживать усиление санкций против России, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в ходе визита в Москву. Представители немецкого бизнеса также выступили против введения очередных ограничительных мер против России.

Как писал iz.ru, ранее глава МИД Украины Павел Климкин предрекал, что полная или частичная отмена европейских экономических санкций в отношении РФ приведет к расколу Европы.