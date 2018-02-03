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Киев подсчитал ущерб от антироссийских санкций Запада

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Фото: РИА Новости
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Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что антироссийские санкции Евросоюза (ЕС) и США привели к тому, что Украина лишилась 50% валового внутреннего продукта (ВВП).

«Эти санкции убивают Россию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы — половину», — приводит слова парламентария «Федеральное агентство новостей».

Мураев отметил, что эта санкционная война никому не приносит пользы. Он также выразил сожаление, что всё больше предприятий закрываются на Украине.

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