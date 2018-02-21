Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну до 2021 года бывшему президенту Грузии, экс-губернатору Одесской области и лидеру «Движения новых сил» Михаилу Саакашвили. Об этом в среду, 21 февраля, заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

По его словам, защита считает такое решение незаконным и намерена его обжаловать, передает «РИА Новости».

Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью прошлого года незаконно попал на украинскую территорию. По его словам, его заставили сесть в самолет, применив грубую силу. Позже опальный политик приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

В своем выдворении Саакашвили обвинил непосредственно украинского лидера Петра Порошенко. Он назвал решение президента Украины «проявлением крайней слабости и крайней трусости».

В центре Киева 18 февраля прошел многотысячный марш за отставку действующего президента страны Петра Порошенко. Колонну возглавили сторонники Саакашвили. Участники марша несли государственные флаги Украины и красно-черные украинских националистов. Некоторые из них скандировали: «Отставка», «Руки прочь от Миши».