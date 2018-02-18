Саакашвили вышел на связь со своими сторонниками в Киеве

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вышел на связь со своими сторонниками, которые в воскресенье проводят в центре Киева митинг против президента Украины Петра Порошенко. Свое обращение к киевлянам Саакашвили направил с помощью видеотрансляции в Facebook.

«Приветствую вас. Я очень горжусь теми, кто собрался сейчас на площади. (Президент Украины Петр. — Ред.) Порошенко выбросил меня силой из страны и думал, что он решил для себя проблему... Люди выходят не за Саакашвили, люди выходят за Украину... Украинский народ уже ничем не остановить», — сказал Саакашвили.

В воскресенье участники оппозиционного «Движения новых сил» вышли с государственными флагами Украины и флагами националистов с требованием от украинской власти уйти в отставку.

Как сообщал портал iz.ru, 12 февраля Михаила Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева. Он был доставлен в аэропорт, а затем депортирован в Польшу. Политик заявлял, что не будет просить политическое убежище в Польше и намерен вернуться на Украину. Позже Саакашвили получил удостоверение личности, переехав из Польши в Нидерланды.