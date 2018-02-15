«Михомайдан» готовит ответный удар

Сторонники Михаила Саакашвили обещают киевским властям ответить на выдворение грузинского политика из страны активизацией массовых протестов в украинской столице. Об этом «Известиям» рассказал депутат Верховной рады, ближайший соратник Саакашвили Юрий Деревянко. Он заверил, что сторонники экс-губернатора Одесской области сделают всё возможное, чтобы вернуть своего лидера на Украину, а также добьются возвращения ему гражданства страны.

В последние месяцы Михаил Саакашвили, еще в прошлом году лишенный украинского гражданства, стал своего рода символом оппозиции режиму Петра Порошенко. Серия «михомайданов» в центре Киева, призывы организовать импичмент президенту и обещания «вернуть страну украинскому народу» — все эти действия грузинского политика порядком надоели действующей власти. Чиновникам на Банковской улице (там располагается администрация президента Украины. — Ред.) пришлось изрядно поломать голову, чтобы остановить «профессора «цветных революций» на постсоветском пространстве. В итоге экс-губернатора Одесской области задержали во время обеда в одном из ресторанов в Киеве и депортировали в Польшу, откуда он в сентябре 2017 года в очередной раз попал на Украину.

Однако сбить настрой оппозиции официальному Киеву не удалось. Теперь противники президента Петра Порошенко и сторонники Михаила Саакашвили обещают проводить митинги еще масштабнее и требовать отставки главы страны еще активнее.

— Активисты и украинцы, увидев истинное лицо режима Порошенко, еще активнее будут устраивать мирные акции протеста, будут еще больше бороться с угрозами своему будущему, — заявил «Известиям» внефракционный депутат Верховной рады, близкий сподвижник грузинского политика Юрий Деревянко.

По его словам, «выдворение Саакашвили Порошенко неконституционно и незаконно» и связано со страхом украинского лидера перед импичментом, призывы к которому с подачи экс-президента Грузии звучат всё громче.

— Это атака на демократию, на права и свободы человека. Конечно, Саакашвили вернется на Украину, ему будет возвращено украденное гражданство, а также будут возвращены большие суммы денег, украденные ворами у украинского народа, — сказал Юрий Деревянко.

Сам Михаил Саакашвили также заявил, что обязательно вернется на Украину и очень скоро. А пока бездомный политик решил устроить турне по странам Евросоюза и посетил Голландию, Бельгию, Германию и Францию. По его словам, он уже призвал канцлера Германии Ангелу Меркель помочь ему в борьбе с киевскими властями.

Украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что без своего лидера «михомайдан» вряд ли наберет обороты. По его мнению, в рядах созданной Саакашвили партии «Рух новых сил» «нет таких харизматичных политиков, которые могли бы выступить в роли лидера вместо него».

— Конечно, он попортит еще достаточно крови украинской власти даже из Голландии или другой страны Европы. А наши оппозиционеры, такие как Юлия Тимошенко, думаю, удовлетворены зачисткой этого поля и будут готовиться к весенним протестам без участия Саакашвили, — сказал «Известиям» украинский политолог.

Другими словами, отсутствие грузинского политика на территории Украины не является залогом спокойствия для Петра Порошенко и его окружения. После депортации менее популярной фигурой в украинских СМИ он явно не станет. А громкие заявления и регулярные призывы свергнуть действующего президента Михаил Саакашвили сможет делать и на расстоянии. Тем более что протестная почва на Украине сегодня весьма благодатная — недовольство как минимум внутренней политикой нынешней администрации у населения растет. По данным соцопросов, сейчас рейтинг поддержки Петра Порошенко колеблется в районе 10–15%.