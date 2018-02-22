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Саакашвили пообещал в скором времени вернуться на Украину

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Фото: TASS/ZUMA/Maciej Luczniewski
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого ранее депортировали в Польшу, заверил, что в скором времени вернется «домой на Украину». Об этом лидер «Движения новых сил» написал на своей странице в Facebook.

Таким образом политик прокомментировал решение Госпогранслужбы Украины запретить ему въезд в республику на три года.

«Со мной или без меня этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года», — говорится в публикации.

Он подчеркнул, что Киев не избавится от народного негодования, выдворив его из страны. Кроме того, Михаил Саакашвили заявил, что в будущем может «принести передачку в тюрьму» президенту Украины Петру Порошенко.

12 февраля власти Украины выслали Михаила Саакашвили в Польшу, откуда он в 2017 году незаконно проник на территорию республики. Позже он прибыл в Нидерланды, где получил разрешение на временное проживание в странах Евросоюза.

18 февраля в центре Киева прошел многотысячный марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко, его возглавили сторонники Михаила Саакашвили.

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