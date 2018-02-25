Украинский юрист заявил, что «Украина отрезала от себя» Крым

Адвокат Максим Могильницкий и его юридическая компания подробно изучили материалы «крымского вопроса», по итогам расследования юрист заявил, что Киев «заранее подготовил сценарий», которым «Украина отрезала от себя» полуостров.

Статью адвоката опубликовало издание Korrespondent.net, сообщает «РИА Новости».

Могильницкий отмечает, что украинские власти подготовили сценарий по запугиванию русскоязычного населения, планировались расправы и преступления. Одной из подобных акций стало нападение на жителей Крыма 19 и 20 февраля.

Тогда группа вооруженных людей напала на 50 сотрудников налоговой милиции Автономной Республики Крым, находившихся в автобусе. В итоге десятки людей получили тяжелые травмы, а автобус был сожжен, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Нападение транслировалось на украинских каналах, утверждает адвокат.

Полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Киев до сих пор считает полуостров своим и выразил протест Москве в связи с проведением выборов в Крыму.