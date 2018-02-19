Киев добился изъятия из продажи в Венгрии карты Украины без Крыма

Географическую карту, на которой Украина изображена без Крыма, части Одесской и Херсонской областей, продавали в Будапеште, но сейчас ее изъяли из продажи, сообщила украинский посол в Венгрии Любовь Непoп.

«Карта изъята из продажи. Направила также письма в венгерские официальные органы и в издательство, которое эту карту выпустило, чтобы предотвратить дальнейшее распространение», — написала дипломат в Facebook.

Непоп также опубликовала фотографии карты, на которых видно, что Крым изображен одним цветом с Россией, а часть Одесской и Херсонской областей — одним цветом с Молдавией.

В конце января сообщалось, что в Чехии из продажи был изъят атлас, в котором Крым обозначен как территория России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Украина не признала результатов голосования и по-прежнему считает Крым своей территорией.