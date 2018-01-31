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В Чехии изъяли из обращения атлас с российским Крымом и территорией ИГ

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Выпущенный в 2017 году в Чехии атлас, на котором полуостров Крым обозначен как территория России, изъят из обращения. Об этом сообщило министерство образования страны.

В ведомстве подчеркнули, что ознакомились с данной ситуацией и исключили атлас из списка рекомендованных учебных пособий. Кроме того, минобразования находится в контакте с издательством, чтобы как можно скорее решить проблему, передает «РИА Новости».

Атлас был издан в 2017 году с разрешения министерства образования Чехии. Журналисты обратили внимание, что в пособии Крым обозначен как часть России. Кроме того, на картах отмечена территория террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Инцидент привлек внимание украинских властей, которые выразили протест в связи с изданием атласа с российским Крымом.

Полуостров вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Украина не признала результатов голосования и по-прежнему считает Крым своей территорией.

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