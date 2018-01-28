Украинский депутат рассказал о возможности сохранить Крым в 2014 году

Власти Украины рассматривали вопрос о делегировании Крыму широких полномочий и возвращении к конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией в 2014 году, рассказал бывший представитель президента в Крыму, действующий депутат Верховной рады Сергей Куницын.

«Я пришел к и.о. президента Украины Александру Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92 года», — рассказал депутат в эфире телеканала «112».

Он также отметил, что украинские власти «опоздали на неделю», так как не могли выбрать ответственного за решение крымского вопроса.

Согласно конституции 1992 года, Крым являлся государством, входящим в состав Украины, при этом отношения двух сторон определялись на основе договоров и соглашений. Республика могла самостоятельно вступать в отношения с другими государствами.

В марте 1995 года украинские депутаты отменили конституцию 1992 года, после этого был принят закон «О Конституции Автономной Республики Крым», согласно которому полуостров стал автономной республикой в составе Украины.

В состав России полуостров вошел после референдума, проведенного в марте 2014 года. Согласно итогам голосования, 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.

В ноябре 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что полуостров вошел в состав страны на основе демократического волеизъявления его жителей, поэтому вопрос о его принадлежности окончательно закрыт. Также об этом неоднократно говорил российский президент Владимир Путин.