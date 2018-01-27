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Поклонская пригласила Трампа в Крым

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Депутат Государственной думы Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа в «солнечный российский Крым». Она добавила, что безопасность американскому президенту гарантирует дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

«РИА Новости» сообщает, что Поклонская пригласила Трампа в Крым в ответ на расширение антироссийских санкционных списков США, будучи прокурором Крыма, она была внесена в «черный» список западных государств.

Поклонская заявила, что Трамп не может пригласить ее на деловой ужин, но не может из-за своих же санкций. «А я в отличие от президента США приглашаю его в солнечный российский Крым, безопасность господина президента гарантирована комплексом С-400 «Триумф», — сказала депутат. Поклонская также отметила, что воспринимает санкции Запада как позитивную оценку своей работы во благо Родины.

Крым вернулся в состав России весной 2014 года после проведенного референдума. 

Ранее стало известно, что США расширили санкционные списки в отношении России.

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