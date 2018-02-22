Прямой эфир

Порошенко рассказал о своем визите в Крым зимой 2014 года

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба президента Украины
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе дачи показаний по видеосвязи в Оболонском суде Киева по делу экс-президента Виктора Януковича президент Украины Петр Порошенко рассказал о поездке в Крым в феврале 2014 года. По словам Порошенко, он намеревался «остановить разрушительные процессы, которые начались с попытки объявления незаконного референдума, убедить депутатов и убедиться самому в процессах и событиях, которые в тот день происходили в Симферополе и Крыму».

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Порошенко заявил, что феврале 2014 года он вылетел в Крым с поручением тогдашнего ио президента Украины Турчинова. Там он увидел, что аэропорт окружен, а журналисты находятся за окружением.

«Меня пытались остановить, завязалась потасовка, но я прорвался, а когда вошел в зону СМИ те, кто меня блокировал, побоялись появиться в зоне телекамер», – отметил он. Когда же Порошенко удалось добраться до Верховного совета Крыма, то он увидел, что парламент не работал.

«Я убедился, что он не работал и был окружен «зелеными человечками» — военными РФ — и людьми в камуфляже, которые себя называли «самообороной» и координировались офицерами спецслужб», – заключил он. Президент Украины резюмировал, что в ходе его посещения Крыма в 2014 году существовала «непосредственная угроза его жизни».

Порошенко посещал Крым в феврале 2014 года, но местные жители не пустили его тогда в парламент республики. 

Крым вернулся в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд остановил допрос Порошенко по делу Януковича после вопроса о Мальдивах
Порошенко назвал условия для диалога с Россией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017