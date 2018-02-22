Порошенко рассказал о своем визите в Крым зимой 2014 года

В ходе дачи показаний по видеосвязи в Оболонском суде Киева по делу экс-президента Виктора Януковича президент Украины Петр Порошенко рассказал о поездке в Крым в феврале 2014 года. По словам Порошенко, он намеревался «остановить разрушительные процессы, которые начались с попытки объявления незаконного референдума, убедить депутатов и убедиться самому в процессах и событиях, которые в тот день происходили в Симферополе и Крыму».

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Порошенко заявил, что феврале 2014 года он вылетел в Крым с поручением тогдашнего ио президента Украины Турчинова. Там он увидел, что аэропорт окружен, а журналисты находятся за окружением.

«Меня пытались остановить, завязалась потасовка, но я прорвался, а когда вошел в зону СМИ те, кто меня блокировал, побоялись появиться в зоне телекамер», – отметил он. Когда же Порошенко удалось добраться до Верховного совета Крыма, то он увидел, что парламент не работал.

«Я убедился, что он не работал и был окружен «зелеными человечками» — военными РФ — и людьми в камуфляже, которые себя называли «самообороной» и координировались офицерами спецслужб», – заключил он. Президент Украины резюмировал, что в ходе его посещения Крыма в 2014 году существовала «непосредственная угроза его жизни».

Порошенко посещал Крым в феврале 2014 года, но местные жители не пустили его тогда в парламент республики.

Крым вернулся в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума.