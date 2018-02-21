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Порошенко увидел угрозу своей жизни в ходе визита в Крым в феврале 2014-го

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что в ходе его посещения Крыма в 2014 году существовала «непосредственная угроза его жизни». Об этом он сообщил суду в среду, 21 февраля, выступая со стороны обвинения по делу против бывшего украинского главы Виктора Януковича в госизмене.

Порошенко рассказал, что, по его мнению, он чуть не стал жертвой расправы в Симферополе, когда пытался поговорить с народом.

«Я был окружен сначала несколькими десятками, а потом сотнями людей. Часть из них были провокаторами, которые пытались ударить, давить, угрожать мне», — цитирует его «РИА Новости».

Порошенко совершил визит в Крым в феврале 2014 года. В марте 2014 года прошел референдум, на котором 96,77% избирателей Республики Крым высказались за воссоединение с Россией.

Суд над Януковичем идет с конца июня 2017 года и ему грозит пожизненное заключение.

17 февраля  Порошенко обвинил Россию в попытке «разрушить демократии» и призвал повсеместно запретить российский флаг.

Во время своего выступления на мюнхенской конференции он высказался против проведения в Крыму выборов российского президента и восстановления полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

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