Порошенко назвал условия диалога с Россией

Президент Украины Петр Порошенко назвал свои условия для диалога с Россией.

«На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам», — приводит слова украинского президента «Интерфакс-Украина».

Выступая на украинском ланче «Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира» в рамках конференции по безопасности в Мюнхене, Порошенко подчеркнул, что на Украине нет внутреннего конфликта, а «есть агрессия со стороны РФ».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, выступая в безлюдном зале в Мюнхене, Порошенко показал флаг Евросоюза.