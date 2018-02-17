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Порошенко назвал условия диалога с Россией

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alexander Pohl
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Президент Украины Петр Порошенко назвал свои условия для диалога с Россией.

«На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам», — приводит слова украинского президента «Интерфакс-Украина».

Выступая на украинском ланче «Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира» в рамках конференции по безопасности в Мюнхене, Порошенко подчеркнул, что на Украине нет внутреннего конфликта, а «есть агрессия со стороны РФ».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что, выступая в безлюдном зале в Мюнхене, Порошенко показал флаг Евросоюза.

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