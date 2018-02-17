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Порошенко показал флаг ЕС безлюдному залу на конференции в Мюнхене

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alexander Pohl
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Президент Украины Петр Порошенко на конференции по безопасности в Мюнхене продемонстрировал безлюдному залу флаг Евросоюза, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер», — написала в своем Facebook российский дипломат.

Захарова также опубликовала несколько фотографий с выступлений Порошенко на различных международных форумах, где он держит в руках российские паспорта и часть обшивки автобуса, обстрелянного в Донбассе.

«Мне это напомнило строчки из песни лотошницы из фильма «Гардемарины»: «С модным товаром брожу налегке, Женское счастье — ты в модном лотке, Ленты, иголки, булавки, тесьма, Все, чтоб свести кавалера с ума, Умным родиться — не хитрый секрет, Мужеский ум — либо есть, либо нет», — добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Петр Порошенко захотел запретить флаг России во всем мире. На конференции в Мюнхене украинский президент обвинил РФ в разрушении демократии, а также высказался против проведения выборов главы государства в Крыму и восстановления полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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