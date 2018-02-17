Порошенко захотел запретить флаг России во всем мире

Украинский лидер Петр Порошенко обвинил Россию в попытке «разрушить демократии» и призвал повсеместно запретить российский флаг.

Как передает телеканал TCH, во время своего выступления на Мюнхенской конференции Порошенко высказался против проведения в Крыму выборов российского президента и восстановления полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Он также назвал проект газопровода «Северный поток-2» «политической и энергетической экспансией» с российской стороны.

«В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх 2018 года», — заявил президент Украины, добавив, что «российский флаг не должен развеваться где-либо».

Ранее Порошенко обвинил Россию в развязывании «мировой гибридной войны».