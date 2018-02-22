Порошенко дал показания по делу Януковича в суде

Президент Украины Петр Порошенко дал показания в суде по делу бывшего лидера республики Виктора Януковича по видеосвязи. Ходатайство о дистанционной форме допроса было удовлетворено Оболонским районным судом Киева.

Как передает ТАСС, защита экс-президента Украины подготовила около 200 вопросов к Петру Порошенко, однако большинство из них были отклонены судьей. При этом процедура дачи показаний была завершена досрочно, и суд объявил, что украинского лидера пригласят в качестве свидетеля дополнительно.

В ходе заседания суда действующий президент заявил, что 22 февраля 2014 года Верховная рада приняла постановление «О самоустранении президента», поскольку Виктора Януковича не было на рабочем месте, а его местонахождение было неизвестно. При этом он отметил, что документ не означал прекращения полномочий президента.

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк задал свидетелю уточняющий вопрос, является ли его недавнее отсутствие на рабочем месте самоустранением от обязанностей в связи с поездкой на Мальдивы, однако судья отклонил его.

Суд по делу Виктора Януковича, обвиняемого властями Украины в госизмене, проходит в Киеве. Ответчик присутствовал на нескольких заданиях по видеосвязи, а затем отказался принимать участие в суде.