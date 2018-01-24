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Спикеру рады неизвестно об угрозах Януковичу в 2014 году

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Фото: ТАСС/Str
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В ходе заседания Оболонского районного суда Киева спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что он не знает о какой-либо угрозе жизни бывшего президента страны Виктора Януковича в 2014 году.

Суд продолжает рассмотрение уголовного дела по обвинению Януковича в госизмене. Сам обвиняемый заявил суду о нападении на его кортеж, которое произошло в феврале 2014 года, тогда, по словам Януковича, он попал под обстрел. По этой причине, то есть угрозе жизни, он покинул страну.

После этого заявления Януковича сотрудник его госохраны заявил суду, что о нападении на кортеж ему неизвестно, пишет «РИА Новости».

«Об угрозах Януковичу мне неизвестно», — сказал Парубий, он добавил, что все должностные лица, занимающие высокие посты, находятся под госохраной. «Если бы были какие-либо факты относительно возможного нападения на обвиняемого Януковича, об этом проинформировали бы в источниках госохраны. А их свидетельствования говорят о том, что никаких угроз Януковичу не было», — заявил Парубий суду.

В декабре показания в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича дали экс-премьер страны Арсений Яценюк и глава МВД Арсен Аваков. Оболонский районный суд Киева вызвал на допрос в качестве свидетеля президента Украины Петра Порошенко.

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