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Охранник Януковича опроверг данные о покушении на экс-главу Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Служащий государственной охраны Украины Виктор Ризниченко, который ранее отвечал за безопасность бывшего президента страны Виктора Януковича, заявил в киевском суде, что ему не известно ни об одной попытке покушения на политика во время выезда с Украины в 2014 году.

В ответ на вопрос прокурора о покушениях на Януковича, Ризниченко сказал: «Конкретных фактов не было», — передает «РИА Новости»

Как сообщал портал iz.ru, 18 января суд Киева проводит заседание по делу Януковича. Бывшего главу государства обвиняют в государственной измене.

В перерыве заседания адвокат экс-президента заявил, что его подзащитный намерен вернуться на Украину, когда появится такая возможность. По словам юриста, пребывание Януковича на территории России является временной мерой. 

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