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Адвокат Януковича попросил суд прекратить его участие в деле о госизмене

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Госзащитник бывшего президента Украины Виктора Януковича Игорь Ляшенко заявил о прекращении своего участия в деле Януковича о госизмене, так как в дело было возвращены его адвокаты из частной компании. Об этом пишет ТАСС.

«Прошу прекратить предоставление бесплатной правовой помощи в связи появлением адвокатов, с которыми заключен договор с моим бывшим клиентом. Прошу удовлетворить», — сказал он.

Суд отказался удовлетворить просьбу Ляшенко, а также отметил, что для удовлетворения поданного им ходатайства необходимо подать заявление в Центр бесплатной правовой помощи.

Ранее в ходе заседания в Оболонском районном суде Янукович попросил вернуть в дело его адвокатов, в частности, для опроса свидетелей стороны обвинения.

Ранее 92% зрителей украинского телеканала NewsOne проголосовали за возвращение к власти Януковича. Всего в голосовании приняли участие около 50 тыс. человек.

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