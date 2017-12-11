Адвокат Януковича попросил суд прекратить его участие в деле о госизмене
Госзащитник бывшего президента Украины Виктора Януковича Игорь Ляшенко заявил о прекращении своего участия в деле Януковича о госизмене, так как в дело было возвращены его адвокаты из частной компании. Об этом пишет ТАСС.
«Прошу прекратить предоставление бесплатной правовой помощи в связи появлением адвокатов, с которыми заключен договор с моим бывшим клиентом. Прошу удовлетворить», — сказал он.
Суд отказался удовлетворить просьбу Ляшенко, а также отметил, что для удовлетворения поданного им ходатайства необходимо подать заявление в Центр бесплатной правовой помощи.
Ранее в ходе заседания в Оболонском районном суде Янукович попросил вернуть в дело его адвокатов, в частности, для опроса свидетелей стороны обвинения.
Ранее 92% зрителей украинского телеканала NewsOne проголосовали за возвращение к власти Януковича. Всего в голосовании приняли участие около 50 тыс. человек.