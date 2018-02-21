Суд остановил допрос Порошенко по делу Януковича после вопроса о Мальдивах

Оболонский районный суд Киева в среду, 21 февраля, досрочно закончил допрос президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по уголовному делу экс-президента страны Виктора Януковича после того, как адвокат Януковича Виталий Сердюк спросил нынешнего главу государства о его отдыхе на Мальдивах.

Порошенко участвовал в заседании в режиме видеоконференции, сообщает «РИА Новости».

Допрос длился около часа — на полчаса меньше, чем предполагалось. При этом большинство вопросов к Порошенко были отклонены, так как суд посчитал их «не относящимися к делу».

20 февраля сообщалось, что адвокаты Януковича получили множество вопросов от граждан к действующему главе государства. При этом защитники опасались, что во время допроса Порошенко судьи могут действовать под давлением власти.

Янукович был отстранен от должности президента Украины в ходе политического кризиса 22 февраля 2014 года и госпереворота. Нынешние киевские власти обвиняют экс-президента в госизмене. Суд по его делу проходит в Киеве, сам Янукович после нескольких заседаний, на которых он присутствовал по видеосвязи, ранее отказался принимать участие в суде.