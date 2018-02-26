Актриса Стоцкая попала в базу «Миротворца»

Российская певица и актриса Анастасия Стоцкая внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» после поездки в Донбасс.

Уроженку Киева обвинили в «сознательном нарушении государственных границ Украины», передает «РИА Новости».

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Интернет-ресурс содержит открытую базу личных данных людей, которых авторы сайта по той или иной причине считают враждебными Украине. Данные собираются в том числе нелегальными методами.

В основном в списки попадают люди, посетившие Донбасс или Крым без разрешения украинских властей. В частности, в базе фигурируют Федор Бондарчук, Леонид Куралев, Алексей Булдаков, Юрий Васильев и многие другие.

Как писал портал iz.ru, в конце ноября 2017 года МИД РФ направил ноту в Госдеп США в связи с деятельностью украинского сайта и потребовал лишить ресурс доступа к американским серверам.