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Актриса Остроумова попала в базы украинского сайта «Миротворец»

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Советская и российская актриса Ольга Остроумова попала в базы данных украинского сайта «Миротворец». Создатели украинского сайта полагают, что актриса «сознательно нарушила государственную границу Украины», посетив Крым.

Ольга Остроумова известна по ролям в картинах «А зори здесь тихие», «Любовь земная», «Гараж» и многих других.

На скандальном сайте «Миротворец» публикуются личные данные российских и зарубежных артистов и журналистов, которые являются «предателями» для украинской стороны. В базы «Миротворца» попали несколько российских режиссеров, музыкантов и актеров, в числе которых Федор Бондарчук, Алексей Булдаков, Надежда Бабкина, Леонид Куравлев, Лариса Гузеева и другие. В сентябре в его базе оказался французский актер Сами Насери, известный по главной роли в фильме «Такси». 

Крым вернулся в состав РФ весной 2014 года по итогам референдума, который не признал Киев.

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