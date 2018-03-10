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Депутат рады пригрозил выселить россиян с территории Крыма

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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Депутат Верховной рады Украины, лидер запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров пообещал обязать всех россиян покинуть Крым. Об этом он заявил в эфире украинского «Пятого канала».

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«Все россияне должны знать о том, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, <…> что они будут обязаны выехать», — приводит его слова «РИА Новости».

Рефат Чубаров полагает, что это единственный вариант развития событий на полуострове.

8 марта спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер предложил ввести персональные санкции за посещение Крыма. В Совфеде в ответ заметили, что подобные заявления свидетельствуют о том, что представитель Госдепа «объединился с украинской радикальной политической верхушкой».

Крым вошел в состав РФ по результатам проведенного в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя) высказались в пользу воссоединения с Россией. Киев не признал итоги референдума и считает полуостров временно оккупированной территорией Украины.

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