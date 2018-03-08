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В Совфеде ответили на предложение о вводе санкций за поездки в Крым

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Фото: ТАСС/Галкин Николай
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Член Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков упрекнул спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера в том, что тот, не решив конфликт в Донбассе, «решил взяться за Крым». Так в беседе с RT 8 марта он отреагировал на заявление американского чиновника, предложившего вводить персональные санкции за посещение Крыма.

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«Заявления Волкера говорят о том, что он объединился с украинской радикальной политической верхушкой. В данной ситуации он уже не может играть роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины», — заявил Цеков.

Сенатор также выразил уверенность в том, что спецпредставитель Госдепа «так и не понял, что крымчане ушли от серьезного конфликта на своей территории, от войны, которой угрожали украинские националистические силы».

«Волкер не знает, что референдум в Крыму был абсолютно легитимным, а наше воссоединение с Россией отвечает международным стандартам. Поэтому ничего хорошего не стоит ожидать от его деятельности. Это и раньше было понятно, но чем дальше, тем более радикальные заявления он делает», — заключил член Совфеда.

Предложение Волкера о вводе персональных санкций за посещение полуострова прозвучало 7 марта в варшавском филиале Фонда Маршалла. Он также ситуацию в Крыму с Донбассом за исключением того, что в республике не ведутся боевые действия.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного в регионе референдума, в ходе которого абсолютное большинство местных жителей в поддержку этого решения. Киев отказался признать итоги референдума.

В документальном фильме «Миропорядок-2018», опубликованном 7 марта, президент России Владимир Путин сообщил, что он ожидал введения санкций против Москвы после присоединения Крыма.

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